В Иране растет число заболевших гриппом и COVID-19, уже зафиксированы случаи смерти, сообщил профессор инфекционных заболеваний Тегеранского университета медицинских наук Хамид Эмади Кучек. Об этом передает агентство Fars.
По словам специалиста, распространяющийся сейчас подштамм коронавируса передается значительно быстрее предыдущих вариантов, однако смертность при заражении им ниже.
«Единственным эффективным и превентивным способом предотвращения заражения вирусами, особенно коронавирусом и гриппом, является соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование масок в многолюдных местах, а также по возможности избегание пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями мест массового скопления людей. Согласно имеющимся данным, мы столкнулись со значительным ростом и резким увеличением случаев заражения вирусом COVID-19», – отметил Кучек.