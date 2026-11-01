В Иране растет число заболевших гриппом и COVID-19, уже зафиксированы случаи смерти, сообщил профессор инфекционных заболеваний Тегеранского университета медицинских наук Хамид Эмади Кучек. Об этом передает агентство Fars.

По словам специалиста, распространяющийся сейчас подштамм коронавируса передается значительно быстрее предыдущих вариантов, однако смертность при заражении им ниже.