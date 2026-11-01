Билеты на поезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку теперь можно приобрести на 30% дешевле благодаря увеличению числа ежедневных рейсов с двух до четырех, сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, новые рейсы позволят пассажирам выбирать более удобное время отправления. Число доступных мест также увеличилось – с 386 до 564, то есть примерно на 50%.

«Новые рейсы также предоставляют возможность путешествовать в дневное время. Ежедневно поезда будут отправляться из Баку в 09:10 и 23:10, а из Тбилиси – в 11:00 и 22:00. Кроме того, пассажиры смогут приобретать билеты на 30% дешевле», – отметил Гаджиев.

Он также назвал минимальную стоимость билетов в Тбилиси в одном направлении: