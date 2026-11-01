Газовые хранилища Германии заполнены примерно на 62%, что заметно ниже целевого показателя в 80%, который операторы должны обеспечить к началу отопительного сезона, сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, Евросоюз в целом также подходит к зиме с запасами газа значительно ниже исторических норм: хранилища в странах объединения заполнены менее чем на 75%.

Германия остается крупнейшим потребителем газа в ЕС и располагает самыми крупными хранилищами. Если Берлину придется активно закупать топливо, это может подтолкнуть цены вверх и в других странах Евросоюза, отмечает FT.

В октябре Politico сообщило, что этой зимой ЕС может столкнуться с дефицитом газа объемом до 14 млрд куб. м. Тогда издание указывало, что европейские хранилища заполнены примерно на 72%.