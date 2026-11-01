В Нижегородской области в результате массированной атаки беспилотников получил повреждения Кстовский НПЗ «Лукойла», на территории которого вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщают российские СМИ.

«Ночью и утром в Нижегородской области происходит массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе», – написал губернатор региона Глеб Никитин в социальных сетях.

По его словам, сейчас оценивается ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу. Для ликвидации последствий атаки задействованы необходимые силы и средства, на местах происшествий работают оперативные службы.

Тем временем РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики сообщает, что целью украинских ударов стал Кстовский нефтеперерабатывающий завод. Этой ночью в социальных сетях появились кадры масштабного пожара на предприятии. Местные жители сообщали о взрывах в городе, а OSINT-каналы утверждали, что огонь охватил сразу несколько участков завода.

Кстовский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и является крупнейшим заводом «Лукойла» по установленной мощности. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.