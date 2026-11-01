Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН и намерена уделить особое внимание ситуации в Украине, сообщила постоянный представитель страны при организации Санита Павлута-Десландес.

Председательство продлится месяц. В этот период Рига будет организовывать формальные и неформальные заседания Совета Безопасности.

«Председательство в Совете Безопасности ООН – это период, когда страна наиболее заметна. Латвия сможет использовать свое председательство для защиты собственных интересов и ценностей», – говорится в заявлении Павлуты-Десландес.

Дипломат добавила, что Рига намерена использовать эту возможность для демонстрации ответственной позиции.

По словам Павлуты-Десландес, Латвия прилагает все усилия, чтобы российско-украинская война оставалась в центре внимания Совета Безопасности. При этом главной целью председательства она назвала укрепление безопасности своей страны, в том числе за счет поддержки Киева.