Украинская группировка Silent Crow и белорусские «Киберпартизаны» заявили о взломе сайта Росстата, получив данные, связанные с потерями российских войск в войне против Украины. Об этом сообщает «Медуза».

В пресс-службе Росстата подтвердили факт кибератаки.

«В общей сложности за время нашего пребывания в инфраструктуре было выгружено около 23TB (терабайт) информации. Основной объем составляют базы данных, внутренние документы, служебная информация и данные с рабочих компьютеров сотрудников», – заявили в Silent Crow.

Хакеры также утверждают, что среди полученных материалов есть «информация, относящаяся к военным потерям РФ в ходе войны против Украины, в том числе данные, представленные в системах Росстата».

Кроме того, на главной странице сайта ведомства была размещена надпись на белорусском языке: «Никто не избежит ответственности».