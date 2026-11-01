Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает российскую принадлежность Крыма и других территорий на востоке страны, а первым шагом к урегулированию считает прекращение огня по нынешней линии фронта. Об этом он сказал в интервью CNN Türk во время визита в Турцию.

«Мы не можем признать, что наши восточные территории, включая Крым, находящийся под временной оккупацией России, принадлежат ей. Это противоречит нашей гордости, воле нашего общества и нашей конституции. Россия этого хочет и пытается донести это до нас через различных посредников. Однако это не здравый и не разумный подход. Поэтому наш приоритет – обеспечение прекращения огня на существующей линии фронта, а затем обсуждение других вопросов», – заявил Зеленский.

По его словам, в повестку дальнейших переговоров могут войти вопросы энергетики, прекращения огня на море и обмена пленными.

Главной же темой встречи лидеров украинский президент назвал достижение полного и безоговорочного прекращения огня, а также создание действенного механизма контроля за его соблюдением.

«Это будет дипломатический шаг на пути к миру. Достижение прекращения огня — это один вопрос. Как вы будете после этого осуществлять мониторинг, как будете контролировать и кто будет контролировать – это отдельный вопрос. Далее следует дорожная карта, ведущая к окончанию войны», – подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины. По его словам, именно Киев нуждается в них, поскольку подвергся нападению, однако Москва тоже поднимает этот вопрос, поэтому украинская сторона готова его обсуждать.