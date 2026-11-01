Совет по медиа и вещанию Азербайджана осудил нападения на журналистов и препятствование их работе во время съемок на местах происшествий, призвав оперативно расследовать подобные инциденты.
В заявлении ведомства говорится, что в последние дни участились случаи физического насилия в отношении представителей прессы и попытки помешать им выполнять профессиональные обязанности.
В Совете подчеркнули, что такие действия не только угрожают безопасности журналистов, но и нарушают право общества получать информацию о событиях, имеющих общественное значение.
В ведомстве также напомнили, что статья 6 закона Азербайджана «О медиа» запрещает незаконно вмешиваться в работу журналистов, оказывать на них давление и преследовать их.
«Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает насилие в отношении журналистов и создание препятствий для их законной профессиональной деятельности, выражает уверенность в том, что произошедшие инциденты будут оперативно, всесторонне и объективно расследованы, и призывает всех с уважением относиться к законной деятельности представителей прессы, соблюдать их право на безопасное, свободное и беспрепятственное выполнение своих профессиональных обязанностей», – говорится в заявлении.