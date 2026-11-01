Некоторые компании, уволившие сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта, теперь возвращают их на прежние должности, поскольку технологии оказались не способны полностью заменить человеческий труд, сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, работодатели рассчитывали сократить расходы за счет ИИ, однако столкнулись с тем, что такие системы требуют большего контроля со стороны людей, чем ожидалось. Кроме того, искусственный интеллект пока не способен полноценно распознавать эмоции, мыслить критически и проявлять креативность.

«Когда вам нужно критическое мышление, сотрудничество, креативность, институциональные знания – это те вещи, которые ИИ просто не может воспроизвести», – приводит AP слова руководителя рекрутинговой компании Robert Half Билла Дрисколла.

Это явление получило название «ИИ-бумеранг»: компании возвращают сотрудников, которых ранее уволили в расчете на замену их труда искусственным интеллектом.