Иран признал Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями, а британскую разведку MI6 – враждебной структурой, сообщает телеканал Press TV.

«Министерство иностранных дел Ирана заявило об ответных мерах на «враждебные действия Великобритании», признало (британскую разведку – ред.) MI6 враждебной организацией, Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы террористическими организациями», – говорится в сообщении Press TV в его Telegram-канале.

Как отмечает телеканал, МИД Ирана также обвинил Великобританию в предоставлении военных баз и логистических объектов для американо-израильской войны против Ирана.

В иранском внешнеполитическом ведомстве указали, что принятые меры направлены на защиту национальной безопасности и интересов страны, а ответственность за возможные последствия возложили на британское правительство.