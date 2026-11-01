Во Франкфурте-на-Майне во время беспорядков пострадали более 100 полицейских, задержаны 54 человека, сообщил глава МВД федеральной земли Гессен Роман Позек. Об этом передает агентство DPA.

Возраст задержанных составляет от 13 до 29 лет.

«У большинства из них германское гражданство», – отметил Позек.

Во время беспорядков во Франкфурте были повреждены 17 магазинов, пять из них разграблены. Позек оценил число склонных к насилию участников протестов в 1–1,5 тыс. человек, отметив, что это были «преимущественно из среды мигрантов».

Масштабные демонстрации прошли в субботу более чем в 30 городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Вечером в ряде городов протесты переросли в беспорядки.

В Берлине участники шествия забрасывали полицейских пиротехникой, бутылками и яйцами. Пострадали 27 сотрудников. В Гамбурге поджигали баррикады, а в Кельне полиции пришлось применить водометы.

Наиболее серьезные беспорядки произошли во Франкфурте-на-Майне, где участники протестов вступали в столкновения с полицией и грабили магазины.