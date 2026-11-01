Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что политика объединения в отношении России остается прежней, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по-прежнему находится под международными санкциями.

«Мы не хотим стоять рядом с ним на этом форуме. Но он там находится, поэтому хорошо и то, что он озвучивает эту ложь, а мы можем сразу же отвечать на нее и опровергать ее», – сказала Каллас.

Ранее она обвинила Лаврова в том, что он «сказал много лжи» по теме войны в Украине во время переговоров с министрами G20 в Атланте в пятницу. По ее словам, глава МИД РФ продвигал множество ложных нарративов, которые европейцы оспаривали.

