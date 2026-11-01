Президент США Дональд Трамп пообещал стать «мистером вето», если демократы по итогам промежуточных выборов получат большинство хотя бы в одной из палат Конгресса.

«Если это произойдет, полагаю, что я стану «мистером вето». Я не дам им (демократам) закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки», — сказал Трамп в подкасте Pod Force One газеты New York Post, отвечая на вопрос о возможном переходе большинства к демократам.

При этом глава Белого дома выразил надежду, что такого развития событий удастся избежать.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября. На них переизберут треть состава Сената и всех членов Палаты представителей. Сейчас обе палаты находятся под контролем Республиканской партии.