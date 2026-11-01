Первая леди США Мелания Трамп призвала сделать прекращение огня в районе Олешек Херсонской области отправной точкой для установления прочного мира. Об этом она написала в соцсети X.

По словам Трамп, благодаря перемирию жители Олешек и прилегающих районов получили возможность свободно передвигаться, а также доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам.

Она добавила, что люди вернули себе чувство достоинства и теперь могут жить без постоянной угрозы атак.

«Пусть Олешки станут отправной точкой для прочного мира», – отметила первая леди США.

Временное прекращение огня в районе Олешек удалось согласовать при посредничестве первой леди США. Оно необходимо для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, перемирие должно завершиться 1 ноября в 22:59.