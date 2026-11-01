В бакинском Музее каменной летописи представили два художественных проекта, посвященных древнему наследию Гобустана и взаимоотношениям человека с дикой природой. Об этом сообщает АзерТАдж.

Авторами работ стали художник и скульптор Орхан Набизаде, представивший проект «Древний камень, современная память», и Эльвин Набизаде с проектом «Радиус ответственности».

В презентации приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Проект «Древний камень, современная память» вдохновлен древними наскальными рисунками Гобустана. В скульптурных работах автор изобразил кавказского леопарда, джейрана, серого волка, бурого медведя и беркута.

Второй проект, «Радиус ответственности», в интерактивной форме раскрывает отношение человека к дикой природе.