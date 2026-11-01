Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вместе с членами семьи посетила спектакль «Зикра: ночь воспоминаний», представленный в Баку в рамках международного фестиваля искусств BIAF-2026. Об этом сообщает АзерТАдж.

Постановка была показана 1 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

«Зикра: ночь воспоминаний» – последняя работа известного режиссера и хореографа Акрама Хана, созданная по заказу Wadi AlFann – международного культурного пространства, посвященного современному искусству и расположенного в саудовском городе Аль-Ула.

В спектакле Акрам Хан объединил современный танец с классическим индийским танцем. Над визуальным оформлением постановки он работал вместе с художницей Манал Аль-Доваян.

По сюжету женщины собираются вместе на одну ночь, чтобы пробудить души тех, кто жил до них. Через священный ритуал и обращение к общей памяти они преодолевают границы времени, связывают прошлое с настоящим и совершают акт духовного обновления.

Музыку для спектакля написал американский певец и композитор индийского происхождения Адитья Пракаш.

Визуальный ряд постановки создан художницей Wadi AlFann Манал Аль-Доваян. Она известна своей масштабной мультимедийной инсталляцией, представленной в павильоне Саудовской Аравии на 60-й Венецианской биеннале.

В проекте «Зикра» художница соединила традиционное ремесленное искусство с современными художественными формами. Натуральные красители передают оттенки пустыни, а геометрические орнаменты, вдохновленные наследием Аль-Улы, подчеркивают значение каждого образа.

Спектакль создан под впечатлением от древних мифов Аль-Улы и природных ландшафтов этого края. Его мировая премьера состоялась в январе 2025 года в рамках проекта Wadi AlFann.