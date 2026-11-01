Россия отказалась согласовать кандидатуру бывшего посла Армении в Польше Самвела Мкртчяна на пост главы армянской дипмиссии в Москве, сообщают армянские СМИ.

По данным изданий, из-за решения российской стороны не состоялась запланированная смена действующего посла Армении в России.

Мкртчян ранее представлял Ереван в Польше.

Источники предполагают, что отказ Москвы может быть связан с его многолетней дипломатической работой в европейских странах. Однако подтверждений этой версии не приводится.

Теперь Еревану предстоит либо предложить другую кандидатуру, либо оставить действующего посла – Гургена Арсеняна – на своем посту.