Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, поскольку считает необходимым обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на уровне руководителей стран.

«Я знаю, что у президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана есть свои связи с Путиным. По этой причине мы поддерживаем встречу в Турции. Но здесь есть очень важный момент. Как вы и сказали, в Турции и без того состоялось множество встреч, а в Объединенных Арабских Эмиратах также прошли встречи между техническими группами и делегациями. Были достигнуты различные результаты, но война продолжается», – заявил Зеленский в интервью CNN Türk.

По словам украинского президента, если встреча лидеров не приведет к прогрессу, это вызовет новые вопросы и будет означать поражение дипломатии.

По словам Зеленского, техническим группам бывает сложно достичь результата, однако он считает, что на уровне лидеров можно решить любую проблему, если проявить политическую волю. Именно поэтому украинский президент настаивает на встрече с Путиным как с человеком, который, подобно ему, принимает окончательные решения.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин готов ответить на звонок Зеленского, однако предложил украинскому лидеру приехать в Москву.