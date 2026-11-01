Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

В обращении к нации 31 октября Туск назвал происходящее в Варшаве «очередным этапом разрушения верховенства права в Польше». Он возложил ответственность за обострение кризиса вокруг Конституционного трибунала на партию «Право и справедливость» (ПиС), действующего президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду.

Особое внимание польский премьер уделил предполагаемому вмешательству Москвы. По его словам, за дестабилизацией обстановки стоят заинтересованные зарубежные силы, прежде всего Россия.

«Сегодня в этом конфликте они пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Более того, они даже удостоились публичных комплиментов от главного идеолога Кремля», – заявил Туск, имея в виду своих политических оппонентов.

Премьер также раскритиковал Навроцкого за отказ принять присягу у новых судей Конституционного трибунала. Когда судьи, не дождавшись решения президента, приступили к работе, «их атаковали», отметил Туск.

Он добавил, что представители его партии «Гражданская коалиция», располагающей большинством в парламенте, неоднократно пытались урегулировать ситуацию вокруг трибунала, однако их инициативы блокировали депутаты ПиС и президент.

Отдельно Туск высказался о сотнях протестующих, собравшихся у здания Конституционного трибунала. Он назвал их «толкающимися группами политиков и активистов из ПиС» и заявил, что ему трудно понять, каких целей они добиваются.