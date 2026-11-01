Семь стран ОПЕК+ договорились сохранить действующие ограничения на добычу нефти в декабре, не меняя установленные для участников квоты. Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам ежемесячной онлайн-встречи.

Для Саудовской Аравии и России, крупнейших участников соглашения, предельный уровень добычи останется на отметках 10,478 млн и 9,949 млн баррелей в сутки соответственно.

Квота Ирака составит 4,431 млн баррелей в сутки, Кувейта – 2,676 млн, Казахстана – 1,628 млн, Алжира – 1,007 млн, Омана – 841 тыс. баррелей.

Участники встречи подтвердили приверженность полному исполнению соглашения. «Семерка» продолжит ежемесячно собираться для оценки ситуации на нефтяном рынке.

Следующая встреча состоится 29 ноября, в день проведения полноформатной встречи ОПЕК+.