Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог на встрече в Вашингтоне обсудили украинский конфликт в контексте «спецоперации» России и влияние Ирана в регионе. Это следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Отмечается, что Блинкен и Герцог «обсудили вопросы в сфере безопасности, вызывающие общую обеспокоенность», в том числе «спецоперацию» РФ в Украине и «вредоносное влияние Ирана» в этом регионе.

Кроме того, стороны затронули тему возможного углубления отношений Израиля и арабских стран.

Госсекретарь также выразил «обеспокоенность» США в связи высоким уровнем напряженности и гибелью израильтян и палестинцев на Западном берегу реки Иордан и заявил о необходимости «незамедлительной» деэскалации.