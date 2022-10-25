Американская администрация встревожена углублением альянса России и Ирана. С таким заявлением выступила во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито.

«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры в Украине», — сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Как заявил в июле <…> президент [США Джо] Байден, мы не бросим Ближний Восток, оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран», — отметила Гавито.

По ее словам, «администрация [США] стремится также к деэскалации с Ираном». Однако при этом дипломат подчеркнула, что США нацелены на взаимодействие с зарубежными партнерами с целью сдерживания такой деятельности Тегерана, которую Вашингтон сочтет дестабилизирующей. «Президент Байден решительно настроен на работу с союзниками и партнерами, чтобы сдерживать дестабилизирующую деятельность Ирана и противостоять ей. Угрозы Ирана в адрес персонала США в Ираке или где бы то ни было еще в [ближневосточном] регионе терпеться не будут. И, как мы продемонстрировали, мы будем отвечать, когда происходят атаки на наших людей или интересы», — сказала Гавито.