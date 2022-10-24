22 октября около 19:00 на территории пограничной заставы пограничного отряда «Гёйтепе» пограничной службы Государственной пограничной службы вблизи села Самедабад Билясуварского района задержала 2 гражданок Азербайджана — Велиеву Марьям Тебриз гызы (1994 г.р.) и Гасымову Айтен Рафиг гызы (1981 г.р.). Они пытались незаконно пересечь государственную границу Азербайджана и перейти на территорию Ирана.

Как сообщили в ГПС, в ходе расследования было установлено, что указанные лица в текущем году были депортированы из Турции и намеревались незаконно пересечь государственную границу с Ираном, и оттуда перейти на территорию Турции.

По факту ведется расследование.