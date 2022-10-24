Кремлевская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после «омерзительных» призывов топить русскоязычных украинских детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян.

Она подчеркнул, что на текущий момент останавливает сотрудничество телеканала с журналистом, поскольку ни она сама, ни коллектив RT не может позволить себе, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь».

Она назвала эту ситуацию «недоумением», а также пожелала детям Украины и Донбасса, чтобы конфликт как можно скорее закончился, чтобы они могли спокойно учиться, на языке, который считают родным.

Антон Красовский извинился за свои высказывания об украинских детях и заявил, что ему «по-настоящему неловко».

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — заявил Красовский.