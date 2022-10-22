Шедевр XVI века кисти итальянского живописца Тициана будет выставлен на торги в декабре. Как сообщает The Guardian, за картину «Венера и Адонис» на аукционе Sotheby`s планируется выручить до 13,7 млн евро (12 млн фунтов).

Аукционный дом подчеркивает, что это «самая значимая работа Тициана, выставляемая на торги в этом веке».

Полотно представителя эпохи Высокого и Позднего Возрождения — один из вариантов этой картины — изображает сюжет из десятой книги «Метаморфоз» Овидия.

Всего Тициан написал шесть версий этой картины для испанского короля Филиппа II. Картины находятся в различных музеях, включая музей Прадо в Мадриде, Лондонскую Национальную галерею, нью-йоркский музей Метрополитен и др.

Полотно, которое будет выставлено на торги Sotheby»s более двух веков было недоступно широкой публике. Оно принадлежало, в том числе, полководцу принцу Евгению Савойскому и художнику Бенджамину Уэсту.