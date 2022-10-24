Всему миру было известно, что при жизни королевы Елизаветы II ее главной страстью были лошади и скачки. В ее владении было несколько десятков породистых лошадей, и королева нередко бывала не только на ипподроме, но и в конюшне.

Однако новый монарх Карл III счел слишком затратным содержание такого количества породистых ездовых животных, и решил расходы сократить.

Как пишут британские СМИ, монарх уже выставил на продажу дюжину лошадей из королевской конюшни.

В связи с этим эксперты не исключают, что постепенно продадут всех животных, и со временем их просто перестанут здесь разводить. Хотя это хобби давно стало частью жизни королевской семьи.

«Возможно, в наши непростые времена такое хобби становится слишком обременительным для Букингемского дворца. Но королева в гробу перевернется, когда ее любимцев продадут в чужие руки», — пишут британские журналисты.