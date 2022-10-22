Введение украинской стороной санкций против родственников и близких бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили вызвало негативную реакцию в Тбилиси.

Сайт президента Украины ранее на этой неделе опубликовал соответствующий указ Владимира Зеленского.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в связи с этим обвинил Украину в шантаже Тбилис. «Никаким шантажом некоторые украинские политики не смогут заставить Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть нашу страну в войну», — сказал Кобахидзе в пятницу журналистам.

Он также заявил, что представители украинского руководства последние месяцы открыто подталкивали Грузию к началу военных действий в Абхазии и Южной Осетии. «Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прямо призывал нас развязать войну, открыть второй фронт, но этого не произойдет», — заверил Кобахидзе.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подверг критике решение украинской стороны. «Честно говоря, меня не волнует имущество семьи Иванишвили, но факт в том, что решение украинского правительства неправильное», — сказал Элисашвили журналистам.