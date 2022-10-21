Знаменитый французский футболист, финалист Чемпионата мира 2006 года и победитель Лиги Чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» Франк Рибери объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее сообщение полузащитник оставил в своих соцсетях.

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал Рибери.

За годы карьеры Рибери успел поиграть за турецкий «Галатасарай», французский клуб «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Салернитану». Большую часть матчей француз провёл в составе мюнхенской «Баварии», где стал лучшим ассистентом в истории клуба.