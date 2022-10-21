Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без необходимости западного финансирования или страхования.

Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мы должны принять необходимые меры для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны. Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования в случае необходимости. В случае каких-либо санкций у Турции есть все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций», — приводит в пятницу фрагменты интервью газета Cumhuriyet.