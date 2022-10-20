Азербайджан заверил Иран в отсутствии намерений идти на изменение границ в регионе. Об этом говорится в заявлении главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

«Тегеран против изменения исторических границ в регионе, это наша красная линия, иранская сторона предпримет все необходимые шаги для противодействия этим замыслам, как и присутствию в регионе иностранных представителей», — заявил на пресс-конференции в Ереване Абдоллахиян.

По его словам, у Ирана «есть возможность противодействовать и противостоять любой попытке реализации подобной идеи».