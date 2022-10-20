Угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», – сказал он.

Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВС РФ.

Кроме того, на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.

По словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа «Кинжал».