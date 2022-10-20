Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев 20 октября встретился с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Ирана Али Селаджеге.

Как сообщили в Кабмине, на встрече был отмечен высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Ираном, успешное развитие братских и дружественных отношений в политической, торгово-экономической сферах, сферах транспорта, транзита, энергетики, культуры, окружающей среды и др.

Было подчеркнуто, что открытие транспортных коммуникаций в регионе создает широкие возможности для сотрудничества.

Также было заявлено, что Азербайджан предпринимает последовательные меры по сведению к минимуму негативного влияния на окружающую среду Каспийского моря. Стороны отметили важность объединения усилий прикаспийских государств для решения экологических проблем. Также была выражена обеспокоенность загрязнением Арменией реки Араз, до внимания доведена необходимость совместных усилий для охраны окружающей среды реки.