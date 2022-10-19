Иран готов продолжать переговоры с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения в поставках своих беспилотников для армии РФ. Об этом сообщает МИД Ирана со ссылкой на своего представителя Насера Канаани.

«Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом ключе глава внешнеполитического ведомства Ирана провел многочисленные встречи и контакты со своими российскими и украинскими коллегами», — утверждает Канаани.

При этом Канаани добавил, что упомянутые обвинения «основаны на ложной информации и недоброжелательных предположениях».