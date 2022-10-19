Американский предприниматель, создатель компании SpaceX, Илон Маск написал в своем Twitter, что не получает от Пентагона каких-либо денег на оплату работы спутников Starlink в Украине.

Предприниматель пояснил, что работу 11 тысяч терминалов Starlink в Украине из 25 тысяч оплачивают некоторые страны, компании и частные лица. На оплате остальных компания Маска теряет по 20 млн долларов в месяц.

Маск говорил, что раньше обращался в Минобороны США с просьбой финансировать работу терминалов Starlink в Украине, однако позже отозвал свою просьбу.

«Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов <…> SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это», — написал предприниматель.