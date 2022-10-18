По меньшей мере 20 тыс случаев оспы обезьян было зарегистрировано с начала мая по 11 октября в 29 странах Европейского союза/Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), что составляет примерно треть из 68 тыс случаев, зарегистрированных во всем мире в 2022 году.

Как сообщается в пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), еженедельное число случаев оспы обезьян, зарегистрированных в ЕС, достигло пика в июле 2022 года и с тех пор неуклонно падает.

Большинство случаев по-прежнему выявляют у мужчин в возрасте от 18 до 50 лет (87%), передает ТАСС.