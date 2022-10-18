Генерал Сергей Суровикин выступил с первым после назначения командующим российской объединенной группировкой войск в Украине заявлением.

В частности, он сказал:

— Мы не стремимся к высоким темпам наступления, методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских.

— (О Херсонской области). ВС РФ обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. (Сегодня российские военкоры пишут о наступлении ВСУ на Херсон, которое начнется в самое ближайшее время).

— Российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения

— Натовское руководство давно требует от киевского режима наступлений. Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными

— Мы с украинцами один народ. Мы желаем одного. Чтобы Украина была независима от Запада и НАТО. Была дружественным РФ государством.

— Наносятся удары высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск

— Обстановка в зоне проведения «СВО» напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего, это Купянское, Краснолиманское Николаево-Криворожское направления.

— Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС

— «Спецоперация» подтвердила эффективность имеющихся у на вооружении в РФ авиационных комплексов и средств ПВО.



