Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мехрибан Натиг гызы Имановой исполнительным директором Фонда науки Азербайджана.
Отметим, что Мехрибан Иманова является доктором философии по математике.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мехрибан Натиг гызы Имановой исполнительным директором Фонда науки Азербайджана.
Отметим, что Мехрибан Иманова является доктором философии по математике.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий