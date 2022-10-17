Пакистан ценит усилия Азербайджана в восстановлении домов, пострадавших в ходе ракетных обстрелов Гянджи в 2020 году. Об этом Report сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

«Это мой второй визит в Гянджу. У меня была возможность посетить город в 2020 году, сразу после ракетного обстрела города. Мы увидели все разрушения на этих территориях. И сегодня мы снова тут», — сказал посол, добавив, что «шрамы в сердцах людей, потерявших своих родственников в этих атаках, увы, никогда не заживут».

Дипломат отметил, что мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны, призван напоминать об этих трагичных событиях.

«Мы надеемся, что в этом регионе наступит мир», — добавил посол Пакистана.