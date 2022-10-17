Первый заместитель Генерального прокурора Эльчин Мамедов заявил, что в результате ракетных обстрелов ВС Армении по мирным городам Азербайджана нанесен материальный ущерб в целом 14 тыс. 724 объектам недвижимости — на сумму в более чем на 47 млн. манатов.

«В ходе пяти крупных ракетных обстрелов Гянджи в октябре 2020 года, 26 человек погибли», — сказал Мамедов на мероприятии, посвященном второй годовщине ракетных обстрелов Гянджи.

«Собраны все материалы по поводу нападения на мирное население Гянджи. Организация Human Rights Watch также выступила по поводу нападения на Гянджу и другие города, не находящиеся в зоне конфликта. Помимо этого, были сделаны заявления со стороны Amnesty International и ряда других международных организаций. К сожалению, некоторые страны промолчали по поводу произошедшего», — отметил Э.Мамедов.

Он добавил, что дважды Азербайджан обратился в Международный суд, которому были представлены все факты и доказательства обстрелов армянами мирных городов Азербайджана.