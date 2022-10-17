В Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме», – написал мэр.

Он отметил, что временные мобилизационные пункты закроются в столице в понедельник, 17 октября, в 14:00. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, с сегодняшнего дня утрачивают силу.

Собянин отметил, что частичная мобилизация стала испытанием для семей, чьи мужчины отправляются защищать Родину. Выполнение этой задачи, по его словам, стало возможным благодаря патриотизму и ответственности жителей столицы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичная мобилизация в России закончится после призыва 300 тысяч человек. Он напомнил слова Владимира Путина, который отмечал, что соответствующие мероприятия завершатся в стране до конца текущего месяца.