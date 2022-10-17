Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил соболезнования министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу и руководителю Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнусу Сезеру в связи со взрывом, произошедшим на угольной шахте в Бартыне (Турция).

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Министр выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и ранеными в результате взрыва, пожелал скорейшего выздоровления раненым.