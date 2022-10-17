Европейские страны увеличили закупки СПГ у России на 50%, до 15 млрд кубометров, в период с января по сентябрь 2022 года на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«ЕС за девять месяцев 2022 года нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 млрд кубометров. При этом доля России от общего импорта СПГ региона в этом году составляет 17%», — отметил 14 октября представитель Еврокомиссии Тим Макфи, отвечая на вопрос журналистов об объемах импорта российского СПГ в Евросоюз.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в этом году рынок СПГ переориентировался на Европу. При этом из-за падения спроса на топливо в Китае, даже принадлежащие китайским компаниям объемы СПГ отправлялись в европейский регион. Кроме того, за год выросли объемы производство СПГ за счет ввода новых мощностей.

Аналитики посчитали, что поставки СПГ стали эффективным инструментом диверсификации российского экспорта газа из-за отсутствия зависимости от транзитеров. Кроме того, такой подход стал актуален после диверсий на «Северных потоках». При этом новые газопроводы пока что лучше не строить из-за геополитических рисков и сложностей в долгосрочных прогнозах на энергорынке.