Более 60 тысяч евреев решили уехать из России в Израиль после начала войны РФ против Украины, пишет британская газета The Guardian.

Согласно данным Еврейского агентства «Сохнут», на которое ссылается издание, за последние семь месяцев как минимум 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

Российские власти при этом оказывают давление на помогающий в вопросах репатриации «Сохнут» — Минюст РФ в июле потребовал ликвидировать представительство организации в России.