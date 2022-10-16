Число жертв увеличилось до двух из-за сильного ливня, который обрушился в субботу на греческий остров Крит, сообщает ТАСС.

Мощные потоки воды, пронесшиеся через прибрежную деревню Агия Пелагия на Крите после сильного ливня, смыли в море с набережной десятки автомобилей. В воскресенье утром спасатели обнаружили тело 49-летней женщины, которая была унесена в субботу в море мощными потоками воды. Она находилась в автомобиле с 50-летним мужчиной, тело которого было поднято водолазами из затонувшей машины в субботу. Женщина смогла тогда самостоятельно выбраться из нее, но течением ее утянуло в море.

Женщину много часов искали спасатели в море на катерах и с помощью дронов. В результате дрон пожарных обнаружил ее тело среди скопившихся обломков у одной из скал.