Частичная мобилизация завершится до конца месяца, об этом говорил президент России Владимир Путин, когда отвечал на вопросы журналистов в Астане, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится [частичная мобилизация]. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, значат ли слова президента, что частичная мобилизация скоро завершится.