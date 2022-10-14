Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли заявил, почему не стоит прибегать к финансовой амнистии в Азербайджане.

Как передает Minval.az, на сегодняшнем заседании парламента в ответ на предложение депутата Вахида Ахмедова о необходимости принятия финансовой амнистии Гусейнли сказал, что экономика Азербайджана после реформ, проведенных в 2018 году, идет к полному выздоровлению.

«Однако есть много стран, где декларируют доходы, но уровень коррупции там очень высок. Лучше деклараций действует декриминализация преступлений в экономической сфере. У нас есть статья о декларировании доходов, и она сейчас на стадии разработки. С точки зрения законодательства господин Ахмедов прав, но все же я говорю, что в этих преступлениях более эффективны другие методы. А финансовая амнистия применяется в тех странах, где экономика полностью криминализирована», — сказал он.

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