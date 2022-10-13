ООН приветствует диалог президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным по возможности продления черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает в ноябре, заявил в четверг представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем диалог Эрдогана с Путиным по поводу возможности продления черноморской зерновой сделки после ноября», — сказал Дюжаррик на брифинге.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш только что контактировал с турецкими властями для получения дополнительной информации.