Украина получит от НАТО сотни устройств, направленных на борьбу с российскими и иранскими беспилотниками. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по окончании двухдневного заседания министров обороны стран-членов альянса в четверг, 13 октября.

«В рамках Комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру. В долгосрочной перспективе мы также поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО», — рассказал он.

Генсек подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта, однако Альянс продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

«Другие союзники также оказывают Украине помощь. Я благодарю их и призываю продолжать. Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду в рамках этого Комплексного пакета помощи НАТО», — подытожил Столтенберг.