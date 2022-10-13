13 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили учебный центр «Гарахейбат». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны поинтересовался ходом учебно-тренировочного процесса в танковой директрисе слушателей «Офицерских курсов» Учебно-тренировочного центра Азербайджанской Армии.

Было доложено, что слушателями на основе опыта, обретенного в ходе современных боевых действий, отрабатываются методы эффективного использования танков и боевых машин в населенных пунктах.

Затем министр осмотрел Симуляционный центр, где с применением современных технологий выполняются упражнения по управлению огнем. Военнослужащие продемонстрировали практические стрельбы из минометных установок.

Прибыв в стрелковый городок на территории учебного центра, генерал-полковник З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими упражнений стрельб из стрелкового оружия и гранатометов.

Был проведен осмотр класса симуляторов вождения и стрельб, используемых в целях совершенствования навыков военнослужащих по вождению различных боевых машин и стрельб из них.

Министру обороны, побывавшему в стрелковом городке с компьютерной поддержкой, оснащенном специальным техническим оборудованием, было доложено, что здесь слушателей на виртуальных тренажёрах обучают правилам точной наводки и приемам стрельбы.

Затем генерал-полковник З.Гасанов посетил класс боевых машин и артиллерийских установок. Было сообщено, что здесь обучают тактико-техническим характеристикам различных видов артиллерийских установок и правилам их применения.

Министру обороны было доложено, что в целях совершенствования боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих в процессе обучения учитывается опыт, обретенный в Отечественной войне и в ходе современных боевых операций, проводившихся в последнее время.

На встрече с участниками курса министр поинтересовался их нуждами и поведал о работе, проделанной в результате реформ в Азербайджанской Армии, в частности, в области военного образования, проводимых под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Дав рекомендации о постоянном пополнении знаний и умений, становлении профессиональными офицерами, генерал-полковник З.Гасанов пожелал слушателям быть стойкими, непоколебимыми и смелыми в служении во имя будущего Азербайджана, повышения обороноспособности нашей армии и защиты государственности.

В заключение министр обороны поставил конкретные задачи перед руководящим составом Национального университета обороны по более качественной организации и проведения занятий.