По подсчетам международных экспертов, привлеченных Азербайджаном к определению размера материального ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации 20% территорий нашей страны, причиненный вред оценивается в 50-60 миллиардов долларов. В настоящее время МИД Азербайджана совместно с другими государственными структурами работает над поисками всевозможных вариантов репараций, в том числе над разработкой планов по получению экономических преференций с противной стороны.

С другой стороны, вопрос взыскания репараций с Армении – очень сложный, несмотря на то, что азербайджанская сторона обладает всеми доказательствами совершения Арменией военных преступлений против мирных граждан Азербайджана и грубых нарушений норм международного права. И понадобится много времени и усилий, чтобы привлечь Армению к ответу. На этом пути у Азербайджана очень много преград, одна из которых – двойные стандарты. Однако эти сложности не должны останавливать Азербайджан на пути достижения справедливого правосудия, ибо дорогу осилит идущий…

В результате оккупации азербайджанских территорий в период с 1988 по 1994 годы Армения разрушила: 946 населенных пунктов, 150 тысяч домов, 7 тысяч общественных зданий, 1025 школ, 855 детских садов, 665 медицинских учреждений, 927 библиотек, 67 албанских церквей, 64 мечетей, 723 исторических памятников, дворцов и музеев, 40 тысяч музейных экспонатов, 6 тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 5 198 км автомобильных дорог, 348 мостов, 7 568 километров водных коммуникаций, 2 тысячи км газовых коммуникаций, 76 940 км электрических линий, 185 500 га пашни, 163 месторождения полезных ископаемых, 262 000 га леса, 1 млн га земель, пригодных в сельском хозяйстве, 1 200 га ирригационных систем, 631 млн кубометров водохранилища.

В результате военной агрессии в 1988-1993 гг. погибло 30 000 азербайджанцев, 3 980 человек пропали без вести, 67 тысяч человек стали инвалидами.

Напомним, что согласно Постановлениям Совета министров СССР от 23 декабря 1947 года и 10 марта 1948 года из Армении в Азербайджан планировалось переселить 100 тысяч азербайджанцев. В течение 1948-1953 годов число лиц, переселенных на территорию Азербайджана, составило 58 200 человек. А в 1988-1994 из Армении были насильственно изгнаны 250 тысяч человек. Еще 760 950 человек были насильственно изгнаны с территорий Азербайджана, оккупированных армянами.

Между тем постоянным международным органом уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии, является Международный уголовный суд в Гааге (МУС). Он учреждён на основе Римского статуса, принятого в 1998 году, однако официально начал работать с 1 июля 2002 года. МУС не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию.

По уставу, Международный трибунал полномочен осуществлять судебное преследование лиц, нарушивших Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, а именно совершивших следующие действия: умышленное убийство; пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; умышленное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья или нанесение ущерба здоровью; незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью; принуждение военнопленного или гражданского лица служить в вооруженных силах неприятельской державы; умышленное лишение прав военнопленного или гражданского лица на беспристрастное и нормальное судопроизводство; незаконное депортирование, перемещение или арест гражданского лица; взятие гражданских лиц в качестве заложников.

Международный трибунал полномочен также подвергать судебному преследованию лиц, нарушающих законы и обычаи войны. Такие нарушения включают перечисленные ниже, однако этот перечень не является исчерпывающим: применение отравляющих веществ или других видов оружия, предназначенных для причинения излишних страданий; бессмысленное разрушение городов, поселков или деревень или разорение, не оправданное военной необходимостью; нападение на незащищенные города, деревни, жилища или здания либо их обстрел с применением каких бы то ни было средств; захват, разрушение или умышленное повреждение культовых, благотворительных, учебных, художественных и научных учреждений, исторических памятников и художественных и научных произведений; разграбление общественной или частной собственности.

То есть, преступные действия армянской стороны в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана и 44-дневной Отечественной войны полностью подпадают под юрисдикцию МУС. Однако МУС не торопится признавать Армению агрессором и вряд ли намерен это сделать. Впрочем, в случае с военным вторжением России в Украину происходит тоже самое. Международный суд отказался признать Россию агрессором. Об этом еще в августе сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что МУС не может применить статью «агрессия» к «спецоперации России в Украине, что объясняется сугубо юридическими причинами.

Между тем о том, что в этой ситуации может сделать Азербайджан в данном направлении, и что делает, в беседе с Minval.az рассказал политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, на сегодняшний день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) является единственной организацией, которая может работать над этой темой, поскольку речь идет в том числе об имущественных преступлениях либо преступлениях против собственности.

«В результате агрессии азербайджанцам и их домохозяйствам нанесен колоссальный материальный ущерб. А в компетенцию ЕСПЧ входят и вопросы нарушения прав и основных свобод человека, вопросы нанесения ущерба достоинства человека, его физической целостности. Таких случаев у нас превеликое множество. Потом из множества частных случаев выводится общая практика. У Азербайджана достаточно фактологических свидетельств уничтожения армянами в период оккупации жилых объектов. Доказательная база у нас очень богатая. Необходимо обязать Армению возместить причиненный ущерб. И в данном случае речь идет не только о недвижимом имуществе, а об имуществе в целом. Здесь речь идет о нарушении Женевских конвенций от 1949 года, Европейской конвенции по правам человека», — сказал политолог.

Он отметил, что к работе по обращению в ЕСПЧ привлечены юристы–международники. По его словам, ущерб будет рассчитываться в соответствии с рыночной стоимостью на момент подачи иска.

«У Азербайджана, учитывая фактологическую доказательную базу, больше шансов выиграть эти процессы, чем у Армении. Тем более, что уже есть прецедент – это дело «Чирагов и другие против Армении». Пока действуем так. Что касается репараций, то международные судебно-правовые инстанции должны признать Армению агрессором, после чего на эту страну могут быть наложены репарационные обязательства», — заключил Ильгар Велизаде.

Рамелла Ибрагимхалилова